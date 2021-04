Dopo un paio di giorni di dati Covid in Puglia che facevano segnare numeri in discesa, arriva una mezza doccia fredda dal consueto bollettino epidemiologico odierno. Crescono, anche se di poco i decessi, ma cresce soprattutto l’indice di positività. La relazione tra positivi e tamponi processati, infatti, passa dall’8,8% fatto registrare gli ultimi due giorni, al 15,2% di oggi. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 22 aprile 2021, sono stati registrati 12.472 test per l’infezione da Covid in Puglia e sono stati registrati 1.895 casi positivi: 730 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 203 nella provincia BAT, 347 in provincia di Foggia, 209 in provincia di Lecce, 271 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati anche 35 decessi: 18 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Covid in Puglia, i dati dall’inizio dell’emergenza

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. 170.041 sono i pazienti guariti. 49.422 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 225.031 così suddivisi: 87.107 nella Provincia di Bari; 22.013 nella Provincia di Bat; 16.601 nella Provincia di Brindisi; 40.813 nella Provincia di Foggia; 22.038 nella Provincia di Lecce; 35.382 nella Provincia di Taranto; 737 attribuiti a residenti fuori regione; 340 provincia di residenza non nota. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia del 22.4.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/2pTI5