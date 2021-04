RSA Piemonte, Fierro: ospiti legati a sedie o letti. Icardi: sbagliato generalizzare

“Dai risultati dell’indagine svolta nel 2019, la prima del suo genere in Italia, in cui è emerso come Rsa e case di cura del Piemonte facciano ancora largo uso di strumenti di contenzione meccanica per tenere gli ospiti legati a carrozzine, sedie o letti in nome della sicurezza: una pratica illecita, condannata senza riserve dal Comitato nazionale di bioetica e che in alcune zone d’Italia è stata superata grazie e investimenti e personale adeguato”. Così il difensore civico del Piemonte Augusto Fierro, che ieri ha presentato la sua annuale relazione al Consiglio regionale.

Una denuncia grave, che mette in cattiva luce l’intero sistema delle RSA piemontesi. La replica al difensore civico da parte della Giunta non si perciò fatta attendere.

«Il trattamento terapeutico nelle Rsa – ha risposto l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi – è un tema molto delicato, che non può e non deve prestarsi a generalizzazioni, né tantomeno a strumentalizzazioni di nessun tipo. Siamo di fronte a situazioni che vanno attentamente analizzate caso per caso. Quando si ritiene che le terapie abbiano violato diritti fondamentali della persona, occorre rivolgersi alla Magistratura, la quale ha dimostrato di saper intervenire efficacemente, come dimostra l’esito di numerosi procedimenti giudiziari scaturiti da specifiche denunce. L’attenzione ai temi etici e della dignità della persona, è assicurata con indubbia sensibilità dall’assessore al Welfare Chiara Caucino, da sempre attivamente impegnata sul fronte sociale».

L’avvocato Fierro lascerà comunque il suo incarico già a maggio, in polemica con l’assessore alla Sanità Icardi: “Il silenzio delle istituzioni significa voler comunicare che il ruolo che ti è assegnato è irrilevante”. Di fronte ai risultati della maxi indagine, realizzata dal difensore civico in oltre 400 residenze per anziani, l’accusa sarebbe quindi di non aver avuto reazione o preso alcun tipo di provvedimenti. “Un’abitudine che – spiega Fierro – già avevo contestato nella precedente Giunta all’assessore Saitta“.

Non è la prima volta che Icardi finisce sotto accusa per le mancanze sul tema delle RSA. Viste la ripetute assenze dell’assessore regionale all’Osservatorio sulle RSA, circa mese fa era stato il Vicesindaco di Città metropolitana di Torino Marco Marocco ad affermare: “L’assenza della parte politica regionale a questi lavori di coordinamento non è più tollerabile”. Approfondisci qui.