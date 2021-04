La situazione dei vaccini in Puglia ha subito un piccolo stop relativo alla mancata distribuzione delle dosi previste che ha fatto slittare di due settimane alcune somministrazioni per i pazienti inseriti nella fascia di età 60-69. Nonostante questo piccolo stop, nelle ultime settimane, la Puglia è andata spedita e ha visto posizionarsi al terzo posto tra le Regioni italiane la quantità di dosi somministrate in relazione a quelle a disposizione. Ora l’assessore alla Sanità della Regione Puglia si lancia in una previsione che fa ben sperare e che apre scenari e spiragli interessanti per quanto riguarda la lotta al Covid della nostra Regione: “Se il trend delle forniture sarà sempre costante, in autunno tutti i pugliesi fino a 16 anni avranno ricevuto almeno la prima dose“. Una previsione sui vaccini in Puglia che lascia ben sperare, ma che dipende molto dagli approvvigionamenti e dalla regolarità del loro arrivo.

Vaccini in Puglia, Lopalco chiede prudenza sulla zona gialla

L’assessore Lopalco poi spende una parola sul lavoro dei medici di base pugliesi alle prese con i vaccini in Puglia: “In 2mila hanno aderito alla campagna vaccinale. In media sono 60mila le dosi mensili messe a loro disposizione, su un totale di 150mila in media da dividere tra hub vaccinali e dosi da mettere da parte per i richiami. Sono i numeri dei vaccini a disposizione a frenare, anche su questo fronte, la macchina organizzativa”. Un pensiero anche sulla possibilità che la Puglia torni zona gialla già dalla prossima settimana con un invito alla prudenza: “L’andamento della curva epidemiologica nelle prossime settimane dipende da noi. La zona gialla non si traduca in un liberi tutti”.