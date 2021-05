Oggi riaprono le biblioteche comunali di Mira e Oriago. Il bilancio dell’attività

Numeri di rilievo nel 2019 per un settore che nel 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia, ma adesso è pronto a ripartire con importanti novità. Il sindaco Dori: “Abbiamo avuto, in media, un libro in prestito per ogni cittadino. Continuiamo a investire, con l’acquisto di nuovi volumi e il nuovo sito MiraCubi con i titoli consigliati alla cittadinanza”



3.5.2021 – Da oggi riaprono le biblioteche comunali con le misure di sicurezza anti covid previste dalla normativa in vigore con la zona gialla

L’occasione è utile anche per fare il punto, dati alla mano, del funzionamento delle strutture:

DATI 2019

Biblioteca di Mira:

Prestiti: 17772

Nuovi iscritti: 305

Giorni di apertura al pubblico: 301

Biblioteca di Oriago:

Prestiti: 15131

Nuovi iscritti: 321

Giorni di apertura al pubblico: 304

Dato cumulativo 2019 (Mira + Oriago)

Prestiti: 32.903

Nuovi iscritti: 626

Giorni di apertura al pubblico (media): 302

Nuovi documenti acquisiti dalle biblioteche 2019 (Libri + DVD): 1259

DATI 2020:

Biblioteca di Mira:

Prestiti: 7165

Nuovi iscritti: 128

Giorni di apertura al pubblico: 222

Biblioteca di Oriago:

Prestiti: 6153

Nuovi iscritti: 141

Giorni di apertura al pubblico: 227

DATO CUMULATIVO 2020 (MIRA+ORIAGO):

Prestiti: 13.318

Nuovi iscritti: 269

Giorni di apertura al pubblico (media): 224

Nuovi documenti acquisiti dalle biblioteche: 2020 (Libri + DVD) 1980

Posti studio prenotati durante il periodo Covid (quando possibile): 1729

12 eventi ospitati in auditorium nel periodo gennaio/febbraio

13 attività per bambini svolte nel periodo gennaio/febbraio



“Nel 2020 il nostro sistema delle biblioteche ha tenuto e, nonostante le forti limitazioni dovute alla pandemia, abbiamo mantenuto un alto numero di prestiti – spiega il sindaco Marco Dori – Certo è che, ancora nel 2019, eravamo abituati a numeri importanti, con quasi un libro in prestito per cittadino, segno che la nostra comunità è una comunità che legge. Per questo siamo stati tra i primi a riaprire il servizio, sia lo scorso anno, che questo, facendo anche ulteriori investimenti per l’acquisto di nuovi libri. Abbiamo poi migliorato il nostro sito internet MiraCubi, dove tra le tante novità vi è anche quella dei libri consigliato dal Sindaco e dall’ufficio Cultura”.



Con il passaggio del Veneto in zona gialla, alla luce della normativa vigente, è possibile riaprire parzialmente i servizi bibliotecari e riavvicinare il funzionamento delle biblioteche ad una situazione di normalità.



Da oggi l’accesso ai servizi bibliotecari avverrà nel seguente modo



1) Dal lunedì al venerdì accesso diretto agli scaffali da parte degli utenti (con distanziamento, disinfezione delle mani e mascherina);

2) Dal lunedì al venerdì accesso diretto alle sale studio e alle sale della biblioteca senza prenotazione (con distanziamento, disinfezione delle mani e mascherina);

3) Dal lunedì al venerdì apertura delle emeroteche con messa a disposizione degli utenti dei quotidiani (con distanziamento, disinfezione delle mani e mascherina).

4) Sabato mattina accesso ai servizi di cui sopra con prenotazione entro il venerdì.

5) Le postazioni internet saranno riattivate. Dopo ogni utilizzo da parte degli utenti saranno igienizzate con spruzzata di alcool.

6) Afflusso massimo: presso la biblioteca di Mira 30 persone contemporaneamente (dipendenti esclusi) – presso la biblioteca di Oriago 40 persone contemporaneamente (nella misura massima di 20 per piano). In base alla dimensione delle biblioteche tale afflusso è pari a circa una persona ogni 25 metri quadri, per cui ampiamente sostenibile.

Restano ancora chiuse, per il momento:

– presso la biblioteca di Mira, la sezione ragazzi in quanto utilizzata come sala decantazione libri che rientrano dal prestito;

– presso la biblioteca di Oriago, lo spazio bimbi 0-3 in quanto l’igienizzazione quotidiana è complicata.



Gli utenti dovranno rispettare le seguenti disposizioni



1) Misurazione della temperatura all’entrata: se viene rilevata un temperatura superiore a 37° l’accesso non è permesso

2) Igienizzazione delle mani obbligatoria all’entrata

3) Uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza in biblioteca

4) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri dagli altri utenti

5) E’ consigliato disinfettare con apposito prodotto sedia e tavolo prima dell’utilizzo

6) E’ consigliato disinfettare i distributori automatici prima dell’utilizzo

7) E’ consigliato disinfettare il bagno prima dell’utilizzo.

Da ricordare che da febbraio l’accesso alle biblioteche è stato consentito su prenotazione.