A dicembre riapre la ferrovia Cuneo-Ventimiglia

Il ripristino completo della ferrovia Cuneo-Ventimiglia a dicembre 2021. Questa l’indicazione emersa dalla Conferenza intergovernativa Italia-Francia di ieri.

I collegamenti ferroviari tra Cuneo e Ventimiglia sono attualmente interrotti tra Breil e Ventimiglia. La delegazione italiana in tutte le sue componenti ha chiesto con forza l’inizio, senza ulteriori indugi, dei lavori necessari per ripristinare la linea ferroviaria nella parte a sud di Breil. Per dar corso rapidamente ai lavori e per aggiornare la Convenzione tra Italia e Francia, necessaria a dare un futuro solido alla linea, i gestori della rete, Sncf ed Rfi hanno concordato un incontro tecnico il 17 maggio, data in cui dovrebbero essere dipanati gli ultimi dubbi sulla firma della Convenzione e i lavori partiti.

La durata prevista dei lavori sulla linea ferroviaria è di circa 5 mesi. «Abbiamo portato al Tavolo di oggi le istanze di un territorio che versa in condizioni davvero difficili dopo le devastazioni della tempesta Alex – commenta l’assessore alle Infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi -. Riteniamo il risultato della CIG di oggi soddisfacente e da parte nostra monitoreremo puntualmente affinché dagli accordi si passi ai lavori nel più breve tempo possibile. L’obiettivo che ci siamo posti è di far ripartire la linea, anche se con velocità ridotta paragonabile a quella pre-alluvione, per dicembre 2021».

In merito alle corse bus sostitutive del treno tra Breil e Ventimiglia, avendo preso coscienza che il cantiere che attualmente impedisce il traffico lungo la strada sui cui transitano i bus durerà solo 4 settimane, è stato convenuto di mantenere invariato il servizio pomeridiano e festivo ma di sospendere la corsa del mattino. «Naturalmente – spiega l’assessore Gabusi – l’impegno della parte francese è stato di comunicare tempestivamente la riapertura della strada e da parte di Regione Piemonte di reinserire la corsa sostitutiva del mattino».

