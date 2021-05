Martedì 18 in ricordo delle vittime di covid 19. Il sindaco di Ariano Irpino scrive una lettera

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha deciso di inviare una lettera alla sua comunità, una lettera per ricordare che, seppur gradualmente, stiamo ritornando a ripopolare piazze, vie e mercati.

Insomma, stiamo per tornare a vivere quella “vita normale” che da tempo invochiamo ma che, purtroppo, a causa di covid 19, non ci appartiene più.

Nello stesso tempo, però, covid nel suo passaggio ha fatto tante vittime. Affetti cari di tante persone che non sono più su questa terra ma vivono nel ricordo di chi li ha amati profondamente.

E in memoria di tutte queste persone la città di Ariano Irpino, ospiterà, da martedì 18 maggio, una lapide.

Di seguito la lettera del primo cittadino di Ariano Irpino, con i dettagli della inaugurazione della lapide:

“Cari concittadini,

la città di Ariano, la Campania e l’Italia tutta si avviano alla riapertura delle attività e tutti speriamo che la vita riprenda, e che nel rispetto di comportamenti accorti e regolati da norme di sicurezza per contrastare la diffusione del coronavirus, si ritorni finalmente a popolare le piazze, le vie, i mercati.

In questo lento ritorno alla vita, il nostro pensiero e il cuore della nostra comunità, sono rivolti a coloro che non incontreremo più.

Sentiamo la necessità dettata prima dal cuore e poi dal senso civile di salutare tutti coloro che si sono imbattuti nel virus e ci hanno lasciato.

Non possiamo ricominciare senza un degno saluto che non potrà mai colmare l’assenza.

Dobbiamo ricordarli uno ad uno perché cittadini arianesi che hanno fatto da fronte alla guerra che abbiamo combattuto, per questo ci permettiamo di dedicare loro una targa come si fa per i caduti in guerra.

La targa serve a perpetuare la memoria che è l’unico baluardo insieme alla fede contro la morte.

Abbiamo scelto un giorno di maggio, martedì 18, perché ci ritrovassimo nella Piazza Plebiscito e nella casa comune per ricordare chi abbiamo amato e che vogliamo rimanga nella storia della città.

Dobbiamo ritrovarci tutti insieme e compiere questo rito perché siamo una comunità e ciò che accade ad ognuno di noi appartiene a tutti.

È con questo sentimento che invito tutte voi, le famiglie, che hanno subito il grave lutto, a condividere questo momento di commemorazione e di vicinanza.

Martedì 18 maggio 2021, ore 10.00 “Inaugurazione lapide in memoria delle vittime Covid” nell’atrio del Palazzo di Città alla presenza di autorità militari, civili e religiose”.

Il programma della giornata

Ritrovo in Piazza Plebiscito, secondo i criteri della distanza fisica e del contrasto alla pandemia

Commemorazione Istituzionale

Deposizione della Corona da parte di una rappresentanza delle Associazioni di Volontariato

Scoprimento e benedizione della lapide

La Cerimonia sarà in diretta streaming sul profilo Facebook del Comune di Ariano Irpino