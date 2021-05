Il reggino Gigi Miseferi nuovo inviato Rai per ItaliaSI

Il reggino Gigi Miseferi è uno dei nuovi inviati del programma RAI ItaliaSI. La trasmissione condotta da Marco Liorni andrà in onda ogni sabato alle 16:45 su Rai Uno. Per Miseferi si tratta di una nuova esperienza che va ad arricchire il curriculum già vasto. Un orgoglio per la città di Reggio Calabria che vede un proprio figlio continuare un percorso costruito tanti anni fa, sempre piu’ ricco e professionale.