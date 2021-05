Emiliano sull’estate: “Pugliesi fate qui le vostre vacanze”

I dati Covid in Puglia sono in costante miglioramento, così come lascia ben sperare l’andamento e i numeri sulle vaccinazioni. Sono 1.915.836 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17 dal Report del governo nazionale). Le dosi consegnate sono 1.985.625: la Puglia è al 96,5% delle somministrazioni in relazione alle dosi consegnate. In tutte le Asl della nostra Regione il focus è stato individuato sui pazienti fragili e l’obiettivo è quello di completare la vaccinazione dei pazienti a rischio in tempi brevi. Dati in costante miglioramenti, quindi, sia sulla Puglia che sull’intero territorio nazionale, dati che accendono una luce di speranza in vista dell’estate ormai alle porte.

Ed è proprio sulla bella stagione che si è voluto soffermare il Presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha rivolto un invito accorato a tutti i residenti della Puglia al fine di evitare nuove ondate di contagi veicolati da rientri dalle vacanze estive. E, se l’anno scorso l’invito che scateno mille polemiche, era quello rivolto a tutti i non residenti di prenotare le vacanze in Puglia, quest’anno l’invito è di tutt’altro tenore: “Ai pugliesi vorrei suggerire di fare le proprie vacanze in Puglia, in questa maniera avremo due ordini di vantaggi: aiuteremo i nostri operatori turistici ed economici ed eviteremo quanto accaduto la passata stagione quando moltissimi pugliesi che sono andati in ferie in Spagna, in Grecia o in altre località sono tornati contagiati con le varie varianti. Se si opterà di fare le vacanze nella propria regione, saremo tutti più tranquilli”.