Giornata della biodiversità sabato 22 maggio evento finale del progetto “Acqua e il territorio”

Torino. Sarà il cantante del Gruppo Eugenio in Via Di Gioia il testimonial per l’evento finale del progetto “Acqua e territorio di fronte al cambiamento climatico”, attività di formazione per gli amministratori, nell’ambito della Giornata della biodiversità, che si terrà sabato 22 maggio prossimo.

L’appuntamento sarà online sabato 22 maggio a partire dalle 15.30 sulla pagina Facebook della Città Metropolitana di Torino @CittaMetroTo

Il progetto era stato finanziato sul bando “Interventi per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del territorio” da parte della Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Pur avendo subito qualche rallentamento a causa del lockdown, questo tipo di formazione ha, comunque, riscosso successo, proponendo 20 sessioni informative online, un corso universitario da 40 ore, un seminario residenziale a Avigliana, con un centinaio di persone coinvolte e formate.

Il progetto formativo è avvenuto in collaborazione con ANCI Piemonte, partner del gruppo insieme a Uncem, ANPCI e i Comuni di Avigliana, Lanzo Torinese, Piverone, Rivalta di Torino, Villar Pellice e Volvera quali capofila dei rispettivi contratti di fiumi e di lago.

L’evento finale di sabato prossimo costituirà il momento di restituzione dei risultati del progetto del territorio, con l’intervento del gruppo torinese Eugenio, in Via Di Gioia, capace di distinguersi per l’impegno sui temi dell’ambiente e, in particolare, del cambiamento climatico.

Si tratta di un gruppo molto seguito dai giovani soprattutto dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno. Il gruppo si esibirà in momenti diversi con tre pezzi musicali, accanto a un contributo che darà al progetto insieme al giornalista scientifico Andrea Vico. Durante il collegamento terrà un intervento anche la consigliera metropolitana con delega all’Ambiente Barbara Azzarà.