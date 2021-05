Reggio Calabria, lite con accoltellamento nella notte

Accoltellamento nella notte a Reggio Calabria tra due uomini di cittadinanza romena. Ad evitare il peggio è stato l’intervento delle Volanti che, giunte sul posto, hanno ricostruito l’accaduto: uno dei due coinvolti nella rissa ha tirato fuori un coltello colpendo l’altro. L’uomo aggredito è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. L’aggressore è stato accompagnato in Questura.