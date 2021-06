Il Covid sta pian piano perdendo la sua virulenza e, grazie anche all’impatto positivo dei vaccini e al numero sempre crescente di gente che ha ricevuto almeno la prima dose, ora fa meno paura. L’Italia si appresta a tornare zona bianca per la sua totalità, mentre tutte le attività stanno pian piano riaprendo. Una ventata d’aria fresca e una sterzata di fiducia che porta tanto ottimismo e fa pensare che il periodo più nero sia ormai alle spalle. Questo maledetto virus, però, ci ha insegnato in questo 16 mesi che non bisogna mai abbassare la guardia ed il Covid potrebbe essere sempre in agguato soprattutto per due motivi: l’arrivo di nuove varianti che potrebbero risultare resistenti a tutti i tipi di vaccini presenti al momento e le zone del Mondo più povere, come America Latina, Africa e Oceania, in cui, purtroppo, il Covid continua a circolare in larga scala perché non si è arrivati ancora alla somministrazione del vaccino ad una percentuale adeguata di popolazione e difficilmente lo si farà a breve.

Le previsioni sul Covid dell’assessore Lopalco

Su questi argomenti è voluto intervenire l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco che ha parlato della situazione attuale Covid e ha fatto alcune previsioni ottimistiche per l’autunno. Queste le sue parole rilasciate all’Eco di Bergamo: “L’ondata di Covid scatenata dalle varianti del virtus è spenta, si tratta solo stabilire, dal punto di vista puramente tecnico, se quella che abbiamo vissuto è una terza ondata vera e propria o un prolungamento della seconda ondata, che non si era mai chiusa. Bisogna prendere in considerazione l’immunità naturale di tutte le persone che si sono infettate, l’immunità raggiunta da chi si è vaccinato e il clima che spinge le persone a passare più tempo all’aperto: in queste condizioni il virus non ha trovato più terreno fertile per circolare, dopo che le chiusure hanno contenuto la diffusione nei mesi precedenti. Ora, siamo pronti al passaggio in zona bianca, grazie alle vaccinazioni, perché la verità è che gli studi e le evidenze scientifiche ci dicono che tutti i vaccini, incluso Astrazeneca, sono efficaci contro le varianti indiana e inglese. Se non avremo sorprese dal punto di vista virologico, se non dovessero esserci mutazioni particolari e anomale, potremo vivere una stagione autunnale molto tranquilla. Il covid diventerà una malattia endemica, ma comunque, come succede per l’influenza, ci potranno essere delle persone più fragili o non vaccinate che saranno più a rischio e potranno contrarre le polmoniti, come avviene ogni anno per tanti altri virus che causano questi problemi. Comunque ci lasceremo alle spalle l’incubo delle terapie intensive sature. Presto potremo togliere la mascherina all’aperto, ma per ora bisogna essere prudenti”.