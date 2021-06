Dolo Disvelata: sabato 19 presentazione masterplan e percorso di urbanismo tattico

Sabato 19 alle 18.30 la presentazione in Villa Concina

18.6.2021 – Sabato 19 giugno alle 18.30 l’amministrazione comunale di Dolo presenterà nel parco di Villa Concina (via Comunetto 5) “Dolo Disvelata: un masterplan ed un percorso di urbanismo tattico”.

“Questo documento” – spiegano il Sindaco, Gianluigi Naletto e l’Assessore all’Urbanistica, Matteo Bellomo – “vuole rappresentare un “quaderno di lavoro” per la nostra amministrazione e per i privati che vogliono intervenire nel nostro territorio e in particolare nel centro storico. Definiamo questo documento un “quaderno di lavoro” perché non prevede realizzazione o varianti urbanistiche, ma delle linee strategiche sulle quali andremo a pianificare il futuro del nostro territorio.”

“Del resto” – aggiungono Sindaco e Assessore – “il concetto stesso che sta alla base del titolo, “Dolo Disvelata”, è che le eccellenze del nostro territorio non devono essere “stravolte”, ma rilette, messe in relazione tra loro, guardate da un altro punto di vista e “usate” in modo diverso, non abituale. Proprio per questo durante il mese di luglio ci saranno momenti “esperienziali” fatti di eventi e installazioni che contribuiranno a “svelare” Dolo”.

“Durante la redazione del Masterplan” – concludono Naletto e Bellomo – ” insieme ai tecnici di “Terre” e al settore urbanistica coordinato dall’Architetto Riccardo Tosco, abbiamo anche provato ad immaginare il futuro producendo delle simulazioni grafiche che saranno illustrate nel corso della presentazione sia per ciò che concerne l’area di via Fondamenta, del foro Boario e della Strada Regionale 11”.

All’incontro di sabato, oltre a Sindaco e Assessore, prenderanno parte: