10° Jesolo BMW Moonlight Half Marathon & 10K e 1° Alì Family Run: le modifiche alla viabilità

La 10^ Jesolo BMW Half Marathon & 10K e Alì Family Run, in programma sabato 26 giugno, manifestazione organizzata da Idea Venezia s.r.l. e da S.S.D Venicemarathon, con il patrocinio dalla Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e ATVO, è una manifestazione che interessa tutta l’area del lido est e alcune vie anche nei giorni che la precedono. Per consentire lo svolgimento in sicurezza, e ridurre al minimo i disagi di ospiti e residenti, gli organizzatori invitano a programmare con anticipo gli spostamenti.

Di seguito riportiamo le modifiche alla viabilità:

La Polizia Locale potrà ripristinare la circolazione nelle vie interessate dalla manifestazione, qualora le modifiche alla viabilità non siano più necessarie.

L’intera area pedonale di piazza Milano è riservata per la manifestazione dalle 7 del 21 giugno 2021 alle 19 del 28 giugno 2021.

SOSTA DEI VEICOLI VIETATA CON RIMOZIONE DALLE 00.00 ALLE 24.00

parcheggio di via Aldo Moro , posto fronte l’ingresso sud del parco Grifone dalle 7 del 21 giugno 2021 alle 13 del 28 giugno 2021;

, posto fronte l’ingresso sud del parco Grifone dalle 7 del 21 giugno 2021 alle 13 del 28 giugno 2021; parcheggio di via M.L. King , fronte l’ingresso ovest del parco Grifone dalle 7 del 24 giugno 2021 alle 24.00 del 26 giugno 2021;

, fronte l’ingresso ovest del parco Grifone dalle 7 del 24 giugno 2021 alle 24.00 del 26 giugno 2021; parcheggio di via Possagno e di via Olanda fra via Aldo Moro fino a intersezione con via Danimarca dalle 7 del 25 giugno 2021 e fino al termine della manifestazione;

dalle 7 del 25 giugno 2021 e fino al termine della manifestazione; parcheggio di via M.L. King fronte la casa di riposo Centro Anziani dalle 00.00 alle 24.00 del 26 giugno 2021.

SOSTA DEI VEICOLI VIETATA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SOSPESA E/O DEVIATA

via M. L. King , nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Istituto Marino e la via Danimarca circolazione sospesa dalle ore 18,30 del 26 giugno 2021 fino alle ore 02 del 27 giugno 2021;

, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Istituto Marino e la via Danimarca circolazione sospesa dalle ore 18,30 del 26 giugno 2021 fino alle ore 02 del 27 giugno 2021; via Danimarca , tratto dall’intersezione semaforizzata con via Olanda sino all’intersezione con via dell’Angelo (sosta dei veicoli vietata su entrambi i lati con rimozione coatta degli stessi e circolazione dei veicoli sospesa e/o deviata dalle 14 del 24 giugno 2021 alle 7 del 27 giugno 2021) , a seconda delle esigenze;

, tratto dall’intersezione semaforizzata con via Olanda sino all’intersezione con via dell’Angelo (sosta dei veicoli vietata su entrambi i lati con rimozione coatta degli stessi e circolazione dei veicoli sospesa e/o deviata , a seconda delle esigenze; via Levantina , da intersezione con via Olanda fino a ingresso ovest dell’area pedonale di piazza Milano (sosta dei veicoli vietata, con rimozione, dalle 14.30 del 26 giugno 2021 e fino al termine della manifestazionee circolazione veicolare vietata e/o deviata a seconda delle esigenze dalle 16,30);

, da intersezione con via Olanda fino a ingresso ovest dell’area pedonale di piazza Milano (sosta dei veicoli vietata, con rimozione, via Don Bosco , via Corer nel tratto dall’intersezione con via Corer 1° ramo fino a via Gabbiano, via Lorca, via Gabbiano, viale Oriente nel tratto da via Cavetta Marina fino all’intersezione con viale Belgio, viale Belgio, via Partecipazio lato est, viale Oriente nel tratto dall’intersezione con via Partecipazio fino all’intersezione con via Lorca, viale Bucintoro, accesso al mare di via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto nel tratto antistante “parcheggio Sabbiadoro” fino a via Carlo Scarpa, via Carlo Scarpa, via Levantina tratto dall’intersezione con via Carlo Scarpa fino all’intersezione con il 2° vicolo di via Giardinetto e l’intersezione con via Olanda (sosta dei veicoli vietata con rimozione dalle 15 del 26 giugno 2021 fino al termine della manifestazione e circolazione dei veicoli sospesa e/o deviata dalle 17);

, nel tratto dall’intersezione con via Corer 1° ramo fino a via Gabbiano, via Lorca, via Gabbiano, viale Oriente nel tratto da via Cavetta Marina fino all’intersezione con viale Belgio, viale Belgio, via Partecipazio lato est, viale Oriente nel tratto dall’intersezione con via Partecipazio fino all’intersezione con via Lorca, viale Bucintoro, accesso al mare di via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto nel tratto antistante “parcheggio Sabbiadoro” fino a via Carlo Scarpa, via Carlo Scarpa, via Levantina tratto dall’intersezione con via Carlo Scarpa fino all’intersezione con il 2° vicolo di via Giardinetto e l’intersezione con via Olanda (sosta dei veicoli vietata con rimozione e circolazione dei veicoli sospesa e/o deviata dalle 17); via Pieve di Soligo e via Nervesa della Battaglia dalle ore 15.00 del 26 giugno 2021 e fino al termine della manifestazione;

dalle ore 15.00 del 26 giugno 2021 e fino al termine della manifestazione; tutte le strade interessate dalla manifestazione, o tratti di esse, ovvero: via Danimarca tratto da via dell’Angelo fino alla rotatoria con via M.L. King, via Papa Luciani – carreggiata sud, via Mocenigo, viale Oriente, via Don Bosco, via Corer, via Cà Gamba, 7a traversa di via Cà Gamba, via P.F. Calvi, via Cavetta Marina, via Fornasotto, via Miozzo, via Corer 1° ramo, via Corer 2° ramo, via Garcia Lorca, via Gabbiano, via Cigno Bianco, viale Belgio, via Partecipazio, via Bucintoro, accesso al mare di via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto, via C. Scarpa e via Levantina da via C. Scarpa fino a piazza Milano (circolazione veicolare sospesa, deviata o svolgersi a senso unico alternato e sosta dei veicoli sia vietata, con rimozione dalle 18 del 26 giugno 2021 fino al passaggio dell’ultimo degli atleti in gara).

SENSI UNICI ALTERNATI (al passaggio dei concorrenti)

via Ca’ Gamba , tratto dall‘intersezione di via Danimarca/Corer fino all’intersezione di via Ca’ Gamba/Via Rusti/7^ Traversa di via Ca‘ Gamba;

, tratto dall‘intersezione di via Danimarca/Corer fino all’intersezione di via Ca’ Gamba/Via Rusti/7^ Traversa di via Ca‘ Gamba; viale Oriente, dall’intersezione con via Cavetta Marina fino all’intersezione con Viale Belgio.

DEVIAZIONI

dalle 16,30 del 26 giugno 2021 fino al termine della manifestazione , il traffico veicolare su via Altinate, diretto verso ovest, è deviato su via Anasso, via Olanda, via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti in piazza Milano e nel tratto di via Altinate da via Anasso fino a piazza Milano;

, il traffico veicolare su via Altinate, diretto verso ovest, è deviato su via Anasso, via Olanda, via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti in piazza Milano e nel tratto di via Altinate da via Anasso fino a piazza Milano; dalle 16,30 del 26 giugno 2021 fino al termine della manifestazione , il traffico veicolare in via Olanda diretto verso ovest è deviato in via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti nel tratto di via Olanda che va dall’intersezione con via l’Aja fino all’intersezione semaforizzata con via Danimarca;

, il traffico veicolare in via Olanda diretto verso ovest è deviato in via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti nel tratto di via Olanda che va dall’intersezione con via l’Aja fino all’intersezione semaforizzata con via Danimarca; dalle 16,30 del 26 giugno 2021 fino al termine della manifestazione , comprese le esigenze di smontaggio attrezzature installate in via Levantina nel tratto che va dall’intersezione con via Olanda fino a piazza Milano, il traffico veicolare in via Levantina, diretto verso est, è deviato per via Istituto Marino e via M.L. King, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti della zona compresa tra la deviazione in parola e l’intersezione di via Possagno con le vie Levantina ed Olanda;

, comprese le esigenze di smontaggio attrezzature installate in via Levantina nel tratto che va dall’intersezione con via Olanda fino a piazza Milano, il traffico veicolare in via Levantina, diretto verso est, è deviato per via Istituto Marino e via M.L. King, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti della zona compresa tra la deviazione in parola e l’intersezione di via Possagno con le vie Levantina ed Olanda; dalle 19,30 del 26 giugno 2021 fino al passaggio dell’ultimo concorrente , regolarmente in gara, all’intersezione di via Levantina con via Olanda, il traffico veicolare di via Olanda diretto verso ovest è deviato in via Pieve di Soligo e via Nervesa della Battaglia;

, regolarmente in gara, all’intersezione di via Levantina con via Olanda, il traffico veicolare di via Olanda diretto verso ovest è deviato in via Pieve di Soligo e via Nervesa della Battaglia; dalle ore 18.30 del 26 giugno 2021 e fino alle ore 02.00 del 27 giugno 2021, la circolazione veicolare su via M.L. King, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Istituto Marino e via Danimarca possa essere sospesa o deviata a seconda delle esigenze della manifestazione.

CIRCOLAZIONE A DOPPIO SENSO