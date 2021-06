Vaccini, Variante Delta del Covid, mascherine all’aperto e l’estate che ormai impazza. Un’estate che ha aperto i battenti in maniera forte, quasi prepotente con un clima infernale di caldo rovente che tra ieri e oggi ha superato ampiamente i 40 gradi, raggiungendo addirittura picchi di 46 gradi. Tra una Puglia ormai in zona bianca e un turismo che sta cominciando a popolare le bellezze della nostra Regione, con spiagge e città a forte attrazione turistica che cominciano a popolarsi sempre più e senza vincoli di orari e coprifuoco, c’è una piccola preoccupazione chiamata Variante Delta che sta preoccupando, e non poco, alcune parti del Mondo. La nuova variante indiana che sta andando per la maggiore in questo periodo, purtroppo, sta facendo risalire la curva dei contagi in alcune nazioni e lascia qualche preoccupazione anche in Italia per i mesi estivi.

Variante Delta, l’ottimismo di Lopalco

emergenza coronavirus

Sprizza ottimismo per il futuro prossimo, però, l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco che sottolinea come questa variante delta sta andando per la maggiore, ma che in Puglia la situazione è sotto controllo e non dobbiamo assolutamente aver paura per la nostra estate e la nostra libertà. “La situazione pugliese non è paragonabile a quella di altri Paesi”. Poi, Lopalco, sulla vicenda legata ai vaccini si esprime così: “Continuiamo così, stiamo correndo e vogliamo continuare a farlo. Ora, stiamo proteggendo 30enni e 40enni, ad agosto penseremo agli adolescenti”.