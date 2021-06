Assegnazione gratuita di piante ai cittadini di Albignasego

30.6.2021 – Anche quest’anno il Comune di Albignasego aderisce all’iniziativa della Regione Veneto “Ridiamo il sorriso alla pianura Padana”, che, attraverso Veneto Agricoltura, consente ai cittadini di prenotare e ricevere gratuitamente giovani alberi ed arbusti di specie autoctone. Ciascun cittadino interessato a ricevere le piante (fino a dieci a persona) potrà farne richiesta mediante il sito https://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu.

Dopo aver effettuato la registrazione inserendo i propri dati, si possono prenotare le piante scegliendo tra tre tipologie: alberi di prima grandezza, destinati a diventare alti tra i 20 e i 30 metri; alberi di seconda grandezza, che cresceranno fino a 15/20 metri; arbusti, che raggiungono dimensioni minori, al massimo fino a 7 metri. Sarà poi il Comune a contattare i cittadini per le modalità di ritiro delle piante.

«L’anno scorso grazie a questa iniziativa» dichiara l’assessore all’Ambiente, Maurizio Falasco «sono state distribuite 832 piante ai cittadini, che hanno poi scelto dove metterle a dimora, sempre e comunque in terreni privati. È un’iniziativa importante, che contribuisce ad incrementare il patrimonio verde della nostra Città, che conta oltre seimila alberi censiti in terreni pubblici. Solo negli ultimi cinque anni sono stati messi a dimora oltre duemila nuovi alberi in tutto il territorio di Albignasego».