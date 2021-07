Statuetta che piange sangue in Calabria: tutta la verità

Sono emersi ulteriori dettagli sull’indagine riguardante la statuetta della Madonna che sembrerebbe lacrimare sangue in Calabria.

La notizia è stata data qualche giorno fa, quando la badante di un’anziana signora del Vibonese ha visto del liquido rosso sulla statuetta sita in giardino.

Il sindaco ha avviato le immediate indagini e, secondo le ultime notizie, sembrerebbe che il liquido in questione non sia sangue.

L’Arpacal ha confermato che non si tratta dunque si sangue ma di liquido ancora sconosciuto; il sindaco Pasquale Farfaglia ha isolato la zona, dichiarando di voler proseguire le indagini fino a scoprire la verità.