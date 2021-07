Covid 10 luglio, tasso di positività triplo della media nazionale. In Sicilia la curva è stabile ma non scende

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 192 nuovi casi di coronavirus. Ci sono da registrare 2 persone decedute. Confronta i dati con il Bollettino di ieri. 152 i guariti.

10201 i tamponi effettuati, il tasso di positività è all’1,88% (ieri era del 2,01%). Il tasso oggi è più del triplo della media nazionale (0,6%).

In ospedale restano ricoverati 149 pazienti, 18 dei quali (ieri erano 20) in terapia intensiva.ù

La situazione in Italia. Sono 1400 i nuovi contagi. 12 le persone decedute in un giorno. Il tasso di positività è stabile allo 0,6% (ieri era allo 0,7%)

ULTIM’ORA: VACCINI, FINO AL 20 LUGLIO GLI “OPEN DAYS” PER TUTTA LA POPOLAZIONE OVER 12 – Leggi l’articolo

Proseguiranno fino al 20 luglio gli Open Days organizzati dalla Regione Siciliana per promuovere al massimo la campagna vaccinale nell’Isola. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con dosi Pfizer e Moderna.

Fondazione Gimbe, solo un siciliano su tre ha avuto le due dosi di vaccino

La percentuale di cittadini che ha completato il ciclo delle due vaccinazioni è del 33,6%, a cui si deve sommare un ulteriore 19,4% che ha fatto solo la prima dose. Gli over 80 vaccinati (due dosi) sono il 76,5% a cui aggiungere un ulteriore 5,9% solo con la prima dose. La popolazione 70-79 anni che ha completato l’immunizzazione è dell 62,7% a cui sommare un ulteriore 16,7% solo con prima dose. Nella fascia d’età tra i 60 e 69 anni ha completato il ciclo il 49,9% a cui sommare un ulteriore 23,4% che ha fatto solo una dose di siero. Gli over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino rappresentano il 22,6% della popolazione.