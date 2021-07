Bus a fuoco in galleria con 24 bambini, le immagini – Video

Un bus con a bordo 25 ragazzi ha preso fuoco all’interno di una galleria lungo la statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, nei pressi di Varenna. Grazie alla prontezza dell’autista, riuscito a far scendere tutti prima che il mezzo bruciasse completamente, si è evitata la tragedia. Sette ragazzi hanno inalato del fumo e sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma non preoccupano. Attilio Fontana, presidente delle Regione Lombardia, ha raccontato l’accaduto sulla sua pagina Facebook: “Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo”.