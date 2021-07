SuperEnalotto: In Puglia, vinti oltre 50mila euro ma nessuno li riscuote

Mancano solo 17 giorni per riscuotere la vincita da oltre 50mila euro realizzata nel concorso n. 54 del SuperEnalotto di giovedì 6 maggio, presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi Zagaria di via Provinciale 231 km 42 Snc, ad Andria (BT). Come riporta agipronews, secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, la giocata è stata convalidata la mattina presto e il giocatore non si è ancora presentato per la riscossione della vincita. I termini per la riscossione – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo mercoledì 4 agosto.