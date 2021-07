Mira, superbonus: convenzione con Collegio dei Geometri per la digitalizzazione degli atti edilizi

21.7.2021 – Approvata la delibera di Giunta Comunale che approva la convenzione di un anno la quale verrà sottoscritta tra Comune di Mira e Collegio dei Geometri per il completamento della digitalizzazione degli atti edilizi giacenti presso gli archivi comunali. “Un’iniziativa – spiega il vicesindaco Gabriele Bolzoni, con delega alla digitalizzazione – che darà un impulso all’ottimizzazione del servizio di “accesso agli atti”, in questo momento in cui le richieste da parte dei professionisti sono numerose e le risorse umane addette ai servizi amministrativi del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune sono limitate. Il prezioso contributo dei geometri ci consentirà di accelerare e di rispondere al meglio a tutte le domande”.

“Questo progetto è frutto di una collaborazione che da tempo stiamo conducendo assieme alle pubbliche amministrazioni. Visto il periodo di difficoltà e di emergenze, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e professionalità per far sì che da un lato gli uffici comunali riescano a svolgere al meglio le proprie funzioni in materia edilizia, dall’altro per fornire un aiuto concreto ai cittadini, obiettivo, questo, che ci accomuna – sottolinea il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia Michele Cazzaro -. L’iniziativa si colloca all’interno di un percorso più ampio portato avanti a livello di Consulta Regionale del Veneto, di cui ho assunto la presidenza da qualche giorno. Come Collegio veneziano, stiamo implementando la collaborazione con altri Comuni della provincia, mentre altri colleghi stanno facendo iniziative analoghe a livello regionale, a dimostrazione di una presenza capillare nel territorio. Desidero ringraziare l’amministrazione di Mira e i responsabili dell’Ufficio Tecnico che si sono adoperati con grande professionalità per la riuscita del progetto”.

In base alla convenzione l’attività sarà svolta da geometri professionisti iscritti all’Albo del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Venezia che hanno aderito all’iniziativa in oggetto in forma volontaria e gratuita (presenza un giorno alla settimana per un anno). La realizzazione del progetto è incentivata anche per fare fronte alle moltissime richieste di accesso agli atti per pratiche relative a nuovi interventi di recupero e ristrutturazione di edifici esistenti in modo particolare legate al “Superbonus” statale. La collaborazione sarà svolta presso gli uffici di edilizia privata e gli archivi comunali ubicati nel Comune di Mira Piazza IX Martiri, dotati di idonei dispositivi e l’assistenza di addetto preposto messi a disposizione dal Comune, che si accollerà ogni onere a ciò relativo.

“Il tema della digitalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni – aggiunge Bolzoni – ha acquisito nel tempo un’importanza maggiore, fino a diventare, in questo ultimo anno, un nodo cruciale la cui soluzione è diventata tanto urgente quanto necessaria”. L’Agenda europea del Digitale, prevede che i dati delle Pubbliche Amministrazioni debbano essere liberamente accessibili da parte dei cittadini attraverso una interoperabilità delle banche dati delle singole amministrazioni. La digitalizzazione comporta un cambiamento organizzativo che coinvolge la gestione interna dei documenti informatici, le procedure e i rapporti con l’utenza.

In particolare, in questo ultimo anno di pandemia, la necessità di lavorare in smart-working, ha imposto una rivisitazione totale dei procedimenti, esigendo una valutazione di tutte quelle attività che non era possibile svolgere da remoto. “Durante il periodo in cui si è usufruito dello smart-working – conclude Bolzoni – è emersa una vera criticità, ed è rappresentata dall’archivio cartaceo, tema sul quale iniziamo a metterci le mani al fine di avere la nostra banca dati/gestionale completa delle pratiche cartacee “scansionate”, al fine di renderle “documenti digitali” e creare operatività e collegamento tra il dato storico e l’attuale, creando di fatto la funzione: consultare/leggere/condividere il tutto in forma digitale”.