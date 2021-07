Mogliano Veneto, inaugurato il ponte ciclo pedonale sul fiume Zero in via Cavalleggeri

26.7.2021 – Taglio del nastro del nuovo ponte ciclo pedonale all’inizio di via Cavalleggeri sul fiume Zero. Sabato 24 mattina il Sindaco Davide Bortolato ha inaugurato ufficialmente il ponte che completa la pista ciclabile realizzata circa un anno fa e che collega la città alla Località Bianchi.

All’inaugurazione erano presenti – oltre al Primo Cittadino moglianese – il direttore del Collegio Salesiano Astori don Dino Marcon che ha benedetto l’opera, Andrea Pelizzon in rappresentanza del Quartiere Centro Nord e alcuni consiglieri comunali.

Il ponte ciclo pedonale, lungo circa 22 metri, va a mettere in totale sicurezza ciclisti e pedoni. Inoltre, sono stati realizzati circa 50 metri di pista ciclabile aggiuntiva, così da arrivare senza problemi fino in via Fanti d’Italia.

“Come amministrazione, oggi siamo sempre più impegnati per realizzare e incoraggiare la mobilità lenta e l’uso della bicicletta”, commenta il Sindaco Bortolato. “Dobbiamo educare anche i più giovani alla consapevolezza dei benefici della mobilità sostenibile, sia per la propria salute sia a tutela dell’ambiente. È significativo, infatti, che oggi i primi a transitare, subito dopo il taglio del nastro, siano stati due giovanissimi in bici seguiti a ruota dal campione olimpico di ciclismo Franco Testa, oro nel 1960 a Roma e argento nel ’64 a Tokyo. Questa passerella si aggiunge alle due realizzate recentemente a Campocroce mentre a breve sarà rifatta quella di via Carducci”.