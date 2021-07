Incendi: tra le fiamme Catania e il Palermitano

Arde l’aria, anche il lido arde. Brucia ancora la provincia di Palermo.

A Catania si agisce al fine di spegnere alcuni focolai di incendio ancora attivi nella fascia jonica, tra San Francesco la rena e Vaccarizzo.

I Carabinieri stanno lavorando per individuare gli incendiari: due inchieste sono in corso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Palermo e Termini Imerese.

Ieri sera, 150 persone sono state evacuate via mare e l’aeroporto di Fontanarossa è stato chiuso per qualche ora. I pompieri lavorano ancora nella zona industriale e ad Adrano (aggiornamento ore 14 e 02).

Ci vorrà tempo: sono una decina gli interventi in corso, mentre circa 170 sono ancora da fare. I pompieri stamattina potevano contare su 4 squadre di rinforzo: due provenienti da Messina e Ragusa e due squadre boschive dei Vigili del Fuoco.

In zona Palermo, i canadair sono in azione da questa mattina a Polizzi Generosa in contrada Venere. Pompieri e forestali agiscono da terra a protezione delle aziende agricole e delle abitazioni. Dall’alba, i mezzi aerei sorvolano, migliorando la situazione, la zona di San Giuseppe Jato, dove gli incendi si susseguono da 48 ore. In fumo 800 ettari di bosco e macchia mediterranea.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha chiesto al capo del governo nazionale, Mario Draghi, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile. La richiesta è motivata dal grave rischio di incendi, dovuto alla eccezionale situazione meteoclimatica che interessa l’Isola.

L’eventuale riconoscimento dello stato di mobilitazione permetterebbe un concorso straordinario di risorse extra-regionali sia in termini di uomini, sia di mezzi appartenenti ai Vigili del Fuoco e al volontariato.

Incendi boschivi e di vegetazione: 800 interventi, 250 dei quali in Sicilia

Per gli incendi boschivi e di vegetazione, sono più di 800 gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco nelle ultime 24 ore: il numero maggiore, come appare chiaro, riguarda la Sicilia ed è pari a 250. Per diversi incendi di vegetazione, dieci squadre a terra sono attualmente impegnate a Catania. Più di 100 sono gli interventi svolti da ieri.

A Piana di Catania sono presenti aree antropizzate con coltivazioni, colpite dal fuoco; sulla costa ionica l’oasi del Simeto e Vaccarizzo, dove al momento sono in bonifica e controllo gli incendi dei lidi e dei villaggi coinvolti ieri dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento nell’entroterra catanese, a contrada Passo Martino, Fossa Creta, via Palermo, Belpasso e Castel di Iudica sono in corso. Le operazioni sono svolte da 60 Vigili del Fuoco con 20 automezzi.

Nel resto della Sicilia, la situazione migliora: a Palermo i Vigili del Fuoco sono in azione con due Canadair e una squadra schierata a protezione delle abitazioni a Polizzi Generosa; nel siracusano tre squadre stanno spegnendo tre incendi di vegetazione a Buscemi, Priolo e Noto; in provincia di Messina una squadra è in azione a Mandanici; a Enna sono quattro gli incendi attivi: a Piazza Armerina, a Barrafranca, ad Assoro e a Valguarnera, dove sono maggiori le criticità e stanno operando due squadre a terra e un Canadair. (fonte: Ansa)