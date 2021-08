Tokyo 2020: Gianmarco Tamberi d’oro nel salto in alto

Gianmarco Tamberi ha conquistato una storica medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro di Civitanova Marche si aggiudica una medaglia preziosa con un percorso senza errori fino a 2.37, proprio come il qatarino Mutaz Essa Barshim. Entrambi falliscono i tre salti a 2.39 e i giudici decidono per la vittoria ex-aequo. È la terza medaglia d’oro per l’Italia in questi Giochi.