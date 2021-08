Da oggi operativo per i residenti ASL Roma 1 il “Servizio di Prenotazione temporaneo” per viste ed esami

Attivo da stamattina il “Servizio di Prenotazione temporaneo” per i residenti della ASL Roma 1 che devono prenotare visite ed esami (classi di priorità U e B).

Il servizio telefonico nasce per dare uno strumento in più ai cittadini e integrare l’attività degli sportelli distrettuali, che in questi giorni hanno continuato a lavorare con l’obiettivo di arginare i possibili disservizi legati all’attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione Lazio.

Gli utenti potranno dunque anche chiamare il numero 06 77647714, attivo dal lunedì al venerdì ore 8-16, muniti di tessera sanitaria e prescrizione del medico di medicina generale. Gli operatori prenderanno in carico la richiesta e comunicheranno agli interessati la data e l’orario dell’appuntamento. Il servizio sarà operativo fino al ripristino del sistema regionale RECUP.