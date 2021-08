Calabria, armato di coltello ferisce un cameriere per la scarsa qualità del servizio: arrestato

Non ha gradito la qualità del servizio ristoro e, armato di coltello, ha aggredito e ferito un cameriere.

È quanto accaduto in un ristorante di Isola Capo Rizzuto, in Calabria, nella giornata di ieri.

L’uomo, dopo un litigio verbale con il proprietario del locale, ha impugnato un coltello e colpito ripetutamente un giovane cameriere.

Grazie all’aiuto dei controlli che hanno delimitato il territorio di Isola Capo Rizzuto ed alle testimonianze dei clienti, l’uomo si è in seguito costituito accompagnato dal proprio legale. Secondo quanto appurato dagli agenti, il soggetto è un uomo originario di Isola Capo Rizzuto ma residente in Lombardia da anni; per lui sono scattati gli arresti con l’accusa di tentato omicidio.