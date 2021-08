Trovato a Cornigliano con numerosi dispositivi elettronici rubati aggredisce i poliziotti, Denunciato

Via Prè, ore 17.20

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 31enne algerino per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Ieri pomeriggio gli agenti della volante Cornigliano, al termine di un ausilio ad un ‘altra volante in centro storico, si sono accorti dell’uomo che vedendoli ha cambiato repentinamente direzione allontanandosi velocemente. Fermato per identificazione il 31enne è risultato essere clandestino in Italia, inoltre aveva in mano un I-phone sul cui salvaschermo erano raffigurate due donne caucasiche e di cui disconosceva il codice di sblocco. Vistosi scoperto, improvvisamente ha spintonato con forza gli agenti per darsi alla fuga e una volta fermato , ha iniziato a scalciare finché non è stato riportato alla calma. Da perquisizione personale gli operatori hanno rinvenuto nella sua tasca un altro telefono e, all’interno del suo zaino, 9 smartphone di diverse marche (Samsung, Huawei, Oppo, Apple, Xiaomi) 1 I-pad ed un PC Lenovo portatile, tutti privi di sim e riportanti sullo sfondo immagini di persone a lui estranee.

Da accertamenti si è riusciti a rintracciare alcuni proprietari, appurando che i dispositivi erano stati rubati loro in questi ultimi giorni. I device non ancora attribuiti sono momentaneamente in custodia presso gli uffici della Questura in attesa di restituirli agli intestatari.