Mandela Forum, scritte no vax, Nardella: “Un gesto insensato che non rispecchia Firenze, avanti con le vaccinazioni”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella condanna le scritte no vax comparse la notte scorsa sui muri esterni del Mandela Forum. “Si tratta – afferma – di un gesto insensato che non rispecchia la città e i sentimenti di quanti, la grandissima maggioranza, credono nella scienza e nei vaccini contro il Covid”.

“Per fortuna – aggiunge – si è trattato di un gesto meramente dimostrativo che non ha inficiato in alcun modo il prezioso lavoro che anche oggi continua all’interno del Mandela Forum e per il quale ringraziamo ancora una volta medici, operatori e volontari che non si sono mai fermati, neppure a Ferragosto”.