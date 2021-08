Bari: Moglie rifiuta rapporto sessuale, lui l’accoltella e fugge

La moglie di 24 anni si rifiuta di avere un rapporto sessuale, così lui l’accoltella al volto e, per sfregio, le taglia i capelli per poi fuggire da Canosa (BAT) a Ruvo di Puglia (Bari). Un 42enne, di nazionalità marocchina, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti. L’uomo non ha negato le violenze nei confronti della moglie, connazionale arrivata da poco in Italia, costretta a sottoporsi a un’operazione all’orecchio. Nell’auto con cui era fuggito è stata trovata soda caustica.