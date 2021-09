Covid, due i decessi oggi a Messina

I ricoveri in provincia sono 110, 21 in terapia intensiva

Sono due i decessi comunicati oggi dall’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina. Entrambe le morti sono avvenute al Policlinico: un uomo di Montalbano Elicona di 81 anni, vaccinato, ed un uomo di Roccalumera di 79 anni non vaccinato.

I ricoveri totali, in provincia, sono 110 così suddivisi: 57 al Policlinico (di cui 13 in Rianimazione), 29 al Papardo (di cui 8 in Rianimazione), 16 al Cutroni Zodda di Barcellona e 8 all’Irccs Piemonte.