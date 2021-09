Venezia, scarichi non autorizzati in laguna chiuso un ristorante

16.9.2021 – I Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia, al termine di accertamenti esperiti con l’ausilio della Compagnia Carabinieri di Venezia, di tecnici dell’Ufficio Salvaguardia del Provveditorato Provinciale alle Opere Pubbliche per il Veneto e della Polizia Locale, hanno posto in sequestro due imbarcazioni ed un ristorante, sito nel Sestriere di Cannaregio, poiché venivano raccolti elementi indiziari tali da ritenere che vi fossero mancanze riconducibili alla carenza di permessi di costruire e del nulla osta paesaggistico nonché di autorizzazioni relative agli scarichi delle acque reflue in laguna.

I titolari dell’attività commerciale, inizialmente avviata come “bar” e poi trasformata sine titolo in “ristorante”, sfruttando la superficie offerta dalle due unità ormeggiate alla vicina fondamenta, hanno potuto così ricevere un maggior numero di avventori il tutto a discapito dell’ambiente.

L’attività di sequestro è stata già convalida dall’Autorità Giudiziaria.