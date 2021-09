Coronavirus in Abruzzo, 18 settembre: 60 nuovi casi

Coronavirus in Abruzzo. Si riscontrano 60 nuovi casi di positività (di età compresa tra 3 e 85 anni).

Sono stati eseguiti 2.514 tamponi molecolari e 4.685 test antigenici rapidi. Non si rileva alcun deceduto.

Sono 76.020 i guariti (+48), 2.061 gli attualmente positivi (+12).

Si registrano 76 ricoveri in area medica (+4), 6 in terapia intensiva (-1); in 1.979 si trovano in isolamento domiciliare (+9).

Si comunicano +14 contagi a L’Aquila e provincia, +9 a Chieti e provincia, +12 a Pescara e provincia, +25 a Teramo e provincia.