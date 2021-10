Calabria, esalazioni tossiche durante lavorazione del vino: quattro le vittime

Tragedia in Calabria avvenuta questa mattina, quando quattro persone sono state rinvenute senza vita in un casolare adibito alla lavorazione del vino. È accaduto in località San Miceli, nel Comune di Paola. Le vittime hanno perso la vita a causa delle esalazioni tossiche emanate dalla vasca nella quale sono state rinvenute le vittime mentre una donna, poco più lontana, è stata trovata prima di sensi e immediatamente soccorsa dal personale del 118.