Roberto Occhiuto, chi è il nuovo Governatore della Calabria

Ha stravinto le Elezioni Regionali in Calabria con oltre il 50% di preferenze e Roberto Occhiuto si guadagna la presidenza della Regione dell’estremo Sud. Ma chi è il candidato politico del Centrodestra che andrà a Governare la Calabria dopo la scomparsa di Jole Santelli.

Roberto Occhiuto ha 52 anni ed è nativo di Cosenza, leader del capogruppo di Forza Italia alla Camera. A suo sostegno ben sette liste: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Noi con l’Italia. È il fratello di Mario Occhiuto, ex sindaco di Cosenza. Laureato in Economia all’Università della Calabria, Occhiuto avviò la sua carriera in Politica nelle file della Democrazia Cristiana, nel 2000 si candidò alle Regionali con Forza Italiana e con 9mila voti a favore fu il più giovane eletto. Abbandonò Forza Italia pochi anni dopo per seguire Pier Ferdinando Casini nel Centro cristiano democratico e poi nell’UDC. Rieletto in Consiglio Regionale, venne sconfitto alle elezioni ma entrò in Parlamento poichè il Capolista UDC venne eletto al Parlamento Europeo. Nel 2018 ritornò a Forza Italia e venne eletto Capogruppo con l’addio della Gelmini.

I principali temi della sua campagna elettorale sono stati la sanità ed i rifiuti.

Insieme al fratello Mario fondò il gruppo Media Tv, emittenti televisive calabresi. Da diversi anni ha acquistato diverse tenute agricole nel Cosentino per la produzione del vino.