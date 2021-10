Morte Haitem Fathallah: il cordoglio della Fip Sicilia e Calabria

Incredulità e dolore nel finale della gara di C Gold Dierre RC – Fortitudo Messina alla notizia della dipartita dell’atleta Haitem Fathallah. Ad inizio terzo quarto un malore lo costringe a lasciare il campo e viene portato in ospedale. Non raggiungerà più i suoi compagni. Il basket siciliano è in lutto: il commissario straordinario Cristina Correnti è vicina alla famiglia e alla società Fortitudo Messina in questo triste e doloroso momento.

Ciao Haithem, che la terra ti sia lieve.