“Io non rischio”: coinvolti oltre 3000 volontari e 500 associazioni

Io non rischio. Volontariato di protezione civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Le principali piazze dei quattro capoluogo di regione e di altri 10 comuni abruzzesi saranno teatro, domani 24 ottobre, dell’evento nazionale di sensibilizzazione e di prevenzione Io non rischio: indetto dalla Protezione civile nazionale in collaborazione con le Regioni italiane e con il mondo del volontariato di protezione civile e della ricerca scientifica per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui rischi e sulle prime misure da adottare.

Gli oltre 3000 volontarie e volontari appartenenti a circa 500 realtà associative coinvolte, saranno presenti negli spazi informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti per la campagna, al fine di rendere consapevole il cittadino sul ruolo attivo che potrà svolgere nella prevenzione dei principali rischi.

L’edizione di quest’anno (l’undicesima) si arricchisce di una nuova e importante iniziativa: un evento digitale nazionale organizzato dal dipartimento della Protezione civile.

Sul sito ufficiale della campagna e sui profili social dedicati è possibile reperire informazioni, aggiornamenti e consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Per informazioni sulle piazze teatro dell’evento scrivere a: salaoperativa@regione.abruzzo.it.

Ecco l’elenco dei comuni dove l’evento si svolgerà in presenza:

– L’Aquila In Piazza Battaglione Alpini e nella piazza digitale #iononrischio2021l’aquila

– Pescara in Piazza Della Rinascita e nella piazza digitale #iononrischioPescara

– Chieti in Corso Marrucino e nella piazza digitale #iononrischioChieti

– Teramo Piazza Martiri della Libertà e nella piazza digitale #iononrischio2021Teramo

– Avezzano Piazza Risorgimento e nella piazza digitale #iononrischio2021Marsica

– Sulmona Piazza XX Settembre e nella piazza digitale #iononrischio2021Sulmona

– Pratola Peligna in Piazza Madonna della Libera e nella piazza digitale #iononrischioPratolaPeligna

– Castel di Sangro Piazza Patini #iononrischioCasteldiSangro

– Cepagatti in Piazza Schumann e nella piazza digitale #iononrischioCepagatti

– Pineto nella piazza digitale #iononrischioPineto

– Giulianova nella piazza digitale #iononrischio2021Giulianova

– Alanno nella piazza digitale #iononrischio2021Alanno

– Carsoli nella piazza digitale #iononrischio2021Carsoli

– Campli nella piazza digitale #iononrischio2021Campli