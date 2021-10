Taranto: Amministrative, Lacarra (PD) ‘Nessun dubbio su candidatura Melucci’

“Le primarie sono un elemento centrale nella vita del Partito Democratico a ogni livello. Lo sono state sin dalla sua fondazione.” Lo dichiara il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra. “Tuttavia, nelle realtà locali nelle quali il Sindaco che ha guidato l’amministrazione uscente ha lavorato in maniera egregia, non devono esserci dubbi sulla sua ricandidatura. Nel caso di Taranto, Rinaldo Melucci è il nostro candidato, senza se e senza ma”.