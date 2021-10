Emiliano: “Ho chiesto a Speranza la terza dose per tutti”

“Ieri ho parlato con il ministro Speranza e ho chiesto, secondo il nostro punto di vista, di poter procedere direttamente alla terza dose per tutti i cittadini senza particolari distinzioni, perché con il vaccino abbiamo fatto ripartire il Paese e la Puglia, il vaccino è stata una benedizione”: lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano



Poi ha aggiunto: “La Puglia è stata la prima regione italiana a vaccinare tutto il personale scolastico quando ancora questa strategia non era stata individuata dal Governo e oggi noi pensiamo, e lo dico chiaramente, che sia giunto il momento di consentire liberamente la terza vaccinazione, la terza dose a tutti i cittadini, man mano che la scadenza avverrà, senza distinzioni di categoria”.

Emiliano ha spiegato: “Vedo che questa discussione che ho fatto con Speranza anche per conto della conferenza delle Regioni sta andando avanti. Il ministro ha interrogato i suoi tecnici per valutare questa opzione e, d’altra parte, se stiamo facendo la terza dose ai sanitari, non ci sono ragioni di salute che la rendono rischiosa, altrimenti non potremmo farla neanche ai sanitari. Quindi credo che sia giunto il momento di iniziare la terza dose per tutti i cittadini”.

Già nella giornata di martedì 26 ottobre sullo stesso tema l’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, in un post su Facebook aveva parlato di via libera alla terza dose a tutti coloro che hanno completato il ciclo da sei mesi.