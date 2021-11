La storia del Milite Ignoto domani al Museo della Battaglia

Presentazione del volume «Ignoto Militi. La scelta di Maria» di Lorenzo Cadeddu

Domani 4 novembre alle 17.30, presso l’aula civica del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, verrà presentato al pubblico «Ignoto Militi. La scelta di Maria», il nuovo libro del colonnello Lorenzo Cadeddu, dedicato alla storia del Milite Ignoto. Il volume, secondo della collana «I libri del Museo della Battaglia», racconta le vicende legate alla ricerca, alla designazione e al viaggio della salma che rappresenta i caduti senza nome di tutta Italia, fino all’Altare della Patria in Roma.

Un’iniziativa editoriale che si inserisce nel solco delle celebrazioni legate al Centenario del Milite Ignoto che, nella nostra città, avranno il proprio clou durante il prossimo fine settimana. Lorenzo Cadeddu è autore che non ha bisogno di presentazioni: lasciato il servizio attivo si è dedicato allo studio della storia militare, lavorando come consulente a produzioni cinematografiche e storiche fra le quali il docufilm RAI «La scelta di Maria» che viene trasmesso proprio in questi giorni. Cadeddu, il cui nuovo volume viene distribuito nelle edicole, è autore di numerose pubblicazioni dedicate alla della Grande Guerra. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesto l’uso della mascherina e il possesso del green pass.