Incidente questa mattina a San Basilio, scontro frontale tra autobus e automobile

Sul posto gli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo Tiburtino

In via San Severino Marche, all’incrocio con via Civitanova marche a San Basilio uno scontro frontale ha coinvolto un autobus di linea 404 e una fiat Bravo.

Il conducente dell’automobile, un 47enne e il suo passeggero sono stati trasportati al Policlinico Tor Vergata e non sembrano versare in gravi condizioni. Sul posto gli agenti di polizia locale di Roma Capitale per ricostruire la dinamica del sinistro. Inevitabili le ripercussioni su traffico e viabilità per la conseguente chiusura delle strade limitrofe.