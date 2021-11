Tutto esaurito a San Siro per Milan-Inter. Saranno 57 mila i tifosi che assisteranno al derby della Madonnina, uno scontro ad alta quota: rossoneri primi in classifica, nerazzurri terzi a sette punti. Lo stadio non sarà stracolmo come prima del Covid, dal momento che le norme non lo consentono, ma l’importante è tornare a rivivere una stracittadina dal vivo dopo più di un anno e mezzo.