Sinistra italiana: “degrado asfalto e aiuole nelle rotatorie”

Pierluigi Iannarelli e Gamal Bouchaib, del circolo di Sinistra italiana a L’Aquila scrivono in una nota: “La manutenzione dell’asfalto e le aiuole nelle rotatorie sono un pessimo biglietto da visita per chi arriva nel Capoluogo. Il manto stradale versa in molte zone in uno stato di degrado e spesso risulta anche pericoloso, per non parlare poi delle aiuole in larga parte cementificate o non manutenute, con erba altissima, piante secche, rifiuti di ogni genere e marciapiedi sui quali è impossibile camminare per la presenza di buche.

Il degrado e la sporcizia interessano sia il centro, sia la periferia, come si evince dalle foto allegate, e i casi di deperimento o di scarsa manutenzione della cosa pubblica sono molteplici e peraltro in costante aumento. Un elenco lungo che evidenzia come la gestione e la manutenzione della Città siano praticamente inesistenti ed inefficaci, a dispetto delle notizie autoreferenziali pubblicate sui social da chi ci governa. Le tasse le paghiamo e la cittadinanza non può aspettare sempre l’imminenza delle elezioni per poter vivere degnamente gli spazi pubblici. Si intervenga subito”.