Orrore sui binari tra Formia e Minturno: traffico ferroviario in tilt

Traffico ferroviario a singhiozzo, questa mattina, dopo che, intorno alle ore 8 e 20, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nei pressi dei binari tra le stazioni di Formia e Minturno.

Sul posto l’intervento delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Non si sa ancora nulla circa l’identità del corpo ritrovato e, ovviamente, e neanche sulle cause del decesso.

Il lavoro dei tecnici è durato tutta la mattinata, cosa che ha causato disagi alla circolazione dei treni. Ritardi e cancellazioni almeno fino alle ore 13, quando il traffico ferroviario è potuto riprendere regolarmente.