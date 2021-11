Dopo quelli di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa, ancora un incidente nel Salento con un uomo investito da un’auto. Teatro del sinistro, avvenuto in mattinata, è ancora una volta la città di Lecce ed il suo pieno centro abitato. Il pedone è stato travolto da una vettura mentre attraversava il viale sulle strisce pedonali, finendo così all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. L’uomo stava attraversando Viale Leopardi, quando è stato investito da una Lancia Ypsilon proprio di fronte ad una filiale di Unicredit.

Investito da un’auto sulle strisce, rilievi affidati alla Polizia

Il malcapitato pedone investito da un’auto ha sfondato il parabrezza di quest’ultima, dopo essere stato travolto, e poi è caduto rovinosamente sull’asfalto. Si è procurato un trauma cranico ed un trauma toracico ed è stato trasportato, con codice rosso, alla volta dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Immediato, quindi, l’intervento dei sanitari del 118. insieme a loro, ad intervenire sul luogo del sinistro, gli agenti della Polizia di Lecce, che si sono occupati di tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto, e quelli della Municipale. I medici in Ospedale stanno verificando le condizioni dell’uomo per capire la gravità delle ferite riportate.