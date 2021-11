Dopo quello avvenuto domenica scorsa a Guagnano ai danni del furgone di un fruttivendolo del posto, ancora un raid incendiato nel Salento che ha riguardato nuovamente lo stesso paese. L’episodio ha visto, come bersaglio del gesto, ancora un mezzo di commercianti del luogo. Ora, al vaglio degli investigatori, c’è l’eventuale correlazione tra i due episodi. Quello avvenuto nella notte, intorno alle 4, in via Mascagni, alla Periferia Nord del comune di Guagnano, ha riguardato il furgone di una coppia del posto, venditori ambulanti di dolciumi. Ad essere interessata dal rogo è stata la parte anteriore del mezzo, attrezzato come negozio mobile. Ora, quindi, per la coppia, almeno per il momento, sarà impossibile svolgere il proprio lavoro.

Raid incendiario nel Salento, si indaga

Sul luogo dell’ennesimo raid incendiario nel Salento sono intervenuti, allertati dai residenti del posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che hanno domato le fiamme e limitato i danni alla sola parte anteriore del mezzo. nel luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri che hanno ascoltato la coppia di commercianti per capire se avessero avuto screzi con qualcuno o richieste estorsive. Queste informazioni saranno utili per le indagini che saranno svolte per risalire agli autori del gesto doloso. Così, come lo saranno, le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, i cui filmati saranno attenzioni minuziosamente per cercare di raccogliere indizi utili per risalire agli autori del gesto del raid incendiario nel Salento.