Il pari non basta, Davide Ballardini è il capolinea. Secondo gazzetta.it, al suo posto dovrebbe arrivare Andriy Shevchenko, che ha superato l’unico altro candidato in lizza, Andrea Pirlo, valutato attentamente. Un nome di grande prestigio per la panchina del Genoa, quello di Shevchenko, voluto espressamente dai nuovi padroni americani di 777 Partners, la società di investimenti alternativi che il prossimo 15 novembre diventerà ufficialmente proprietaria del Grifone.