Presunta violenza sessuale tra minori: denuncia in stato di libertà

Nella serata di ieri c’è stato un intervento congiunto di Carabinieri e Polizia nel centro cittadino di L’Aquila, per una presunta violenza sessuale tra minorenni.

C’è stata una denuncia in stato di libertà di un minore e le indagini sono coordinate dal sostituto della Procura per i minorenni Lorenzo Maria Destro.

Indagini in corso.