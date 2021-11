Convegno “Sclerosi Multipla a 360°” a Casoria sabato 13 novembre: porte aperte alla cittadinanza per conoscere meglio questa malattia

Il Convegno “Sclerosi Multipla a 360°”, in programma sabato 13 novembre 2021, sarà aperto a tutta la cittadinanza. Sarà un momento importante per conoscere meglio la sclerosi multipla, una delle malattie più gravi che colpisce il sistema nervoso centrale e molto diffusa soprattutto tra giovani e donne.

Nel rispetto delle normative anti-Covid l’accesso sarà possibile solo con Green Pass, inoltre sarà necessario iscriversi all’evento entro il 10 novembre 2021 mandando un’email ad infonapoli@aism.it, oppure chiamare il numero verde 081/5922936.

Colpita una persona ogni 3 ore dalla sclerosi multipla

Cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla colpisce una persona ogni 3 ore e viene diagnosticata tra i 20 ed i 40 anni, il periodo durante il quale si costruisce il proprio futuro. Tuttavia ci sono anche casi di SM pediatrica, anche se più rara, che colpisce i bambini sotto i 10 anni.

Purtroppo non sono ancora note le cause della SM, probabilmente legate ad una combinazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali. Ad oggi non esiste una cura definitiva per questa malattia.

Secondo AISM in Italia ci sarebbero circa 130.000 persone affette da SM, 12.000 nella regione Campania e 6.000 solo nella provincia di Napoli. In base all’incidenza si stima che in Italia ci sono oltre 3.600 nuovi casi.

Informazioni sul convegno: partecipanti, luogo ed ora

Il convegno è organizzato dalla Sezione AISM di Napoli in collaborazione con: I e II Clinica Neurologica Luigi Vanvitelli rispettivamente con il Prof. Gallo ed il Prof. Luss, il Centro SM dell’ospedale Cardarelli con la Dott.ssa Maniscalco, la dott.ssa Lanzillo del Centro SM della Federico II, il Dr. Sinisi del centro SM San Paolo (ASL NA 1) e con il Dr. Ronga del centro clinico CTO.

Parteciperà anche il presidente nazionale AISM, Francesco Vacca, il presidente della conferenza delle persone con SM e responsabile sezione AISM di Napoli Gianluca Pedicini ed il direttore della I clinica Neurologica A.O.U “L.Vanvitelli” e past president della SIN (Società Italiana di Neurologia).

L’evento informativo si svolgerà a Casoria presso la Struttura Competence Center di Via Gran Sasso 21, (incrocio con Viale degli Appennini), dalle ore 9:30 alle ore 13.

I temi trattati riguarderanno gli aspetti riabilitativi nella SM, la maternità, la SM Pediatrica, la diagnostica, la sicurezza ed efficacia dei vaccini in soggetti colpiti da SM e parleremo del pronto soccorso dedicato alla SM situato nel CTO.

Come entrare in contatto con la Sezione AISM di Napoli?

La sede della Sezione AISM di Napoli situata in Via Farnese 54 Napoli (zona Colli Aminei) garantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla del territorio. Tra questi: segreteria sociale, aiuto domiciliare, attività ricreative e di socializzazione, assistenza ospedaliera, servizi di supporto alla mobilità con automezzi attrezzati, supporto psicologico, supporto alla gestione di pratiche relative alla SM ed all’accertamento INPS. Per contattare la sezione è possibile chiamare il numero 081/5922936 o scrivere ad aismnapoli@aism.it