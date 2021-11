Santa Maria di Sala – Informagiovani, oggi videoconferenza: incontri di informazione e orientamento dopo la terza media

9.11.2021 – Lo sportello Informagiovani, attivo dal 2015 in Villa Farsetti, si qualifica come servizio gratuito di orientamento di primo livello ed è rivolto a tutti i ragazzi del territorio che abbiano bisogno di ricevere informazioni in merito a: formazione scolastica, universitaria e professionale, lavoro, educazione permanente, mobilità internazionale, vita sociale, attività culturali e del tempo libero, viaggi, vacanze e sport.

La scelta del percorso scolastico dopo la Terza Media è una scelta importante e delicata. L’Amministrazione comunale e il servizio Informagiovani di Santa Maria di Sala hanno selezionato degli incontri di informazione e orientamento per affiancare i ragazzi e le famiglie in questo significativo percorso di crescita.

Da novembre 2021

COLLOQUI INFORMATIVI PERSONALIZZATI

Per ragazzi e genitori per favorire l’informazione e la conoscenza delle diverse realtà scolastiche del territorio.

L’operatrice è a disposizione per colloqui individuali il martedì e il giovedì, su appuntamento, dalle 16.00 alle 19.00

Per prenotazioni: informa.giovani@comune-santamariadisala.it

Martedì 9 novembre – ore 18.00

UNO SGUARDO AL FUTURO

Videoconferenza gratuita rivolta a tutti i ragazzi e ai genitori di terza media che desiderano conoscere più da vicino l’attuale organizzazione delle Scuole Superiori di Secondo Grado

Si parlerà di:

✅ Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione

✅ Centri di formazione professionale

✅ Istituti professionali

✅Istituti tecnici

✅ Licei

✅ Passerelle scolastiche

✅ Formazione post-diploma

Obiettivo dell’incontro è fornire una panoramica chiara ed aggiornata dell’offerta formativa del territorio, come punto di partenza indispensabile per compiere una scelta consapevole.

L’incontro, gratuito e sulla piattaforma Meet, è a cura dell’Informagiovani di Santa Maria di Sala.