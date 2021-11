Treviso – Postioma, Tremotino vince il premio speciale del pubblico al concorso “Creativity Startup 2021”

Tremotino è un portale di vendita online di prodotti artigianali del settore moda Made in Italy. E’ la startup più votata dal pubblico sui social di “Treviso Creativity Week”

9.11.2021 – La Tremotino di Postioma ha vinto il premio speciale del pubblico al concorso “Creativity Startup 2021” promosso da “Treviso Creativity Week 2021”. Un contest per le migliori idee di startup innovative, nuovi progetti d’impresa orientati all’innovazione, alla sostenibilità e alle nuove tecnologie. I riconoscimenti sono stati consegnati qualche giorno fa nella sede della Provincia di Treviso, dove si è svolta la finalissima del concorso.

Tremotino è una piattaforma online per la vendita di prodotti artigianali Made in Italy del settore tessile/moda. Offre ai clienti finali un catalogo di prodotti inclusivo, fatto di capi Made in Italy sostenibili e durevoli nel tempo. Per gli artigiani mette a disposizione uno spazio online dove esporre, valorizzare e vendere i propri prodotti. La startup nasce da un‘idea di Marta Cendron, 23 anni, diploma di liceo scientifico, e Giovanna Zacchel, 26 anni, diploma di istituto secondario superiore ad indirizzo artistico, con il supporto di Roberta Vian, imprenditrice 56 enne, e Mirella Genuino, 58, imprenditrice. L’idea è del 2020, ma è nel febbraio 2021 che si arriva all’apertura effettiva della startup. Il portale nasce attorno ad alcuni valori fondamentali: prodotti sostenibili, fatti a mano e di qualità, Made in Italy. Un portale che dà spazio a quel mondo di artigiani del settore tessile che spesso fatica a trovare spazio all’interno dei grandi circuiti del commercio on line (www.tremotino.com). La startup è stata la più votata dal pubblico, che ha messo like nell’apposito contest presente sui social di TCW 2021.

Le premiazioni del concorso si sono svolte qualche giorno fa all’Auditorium nella sede della Provincia di Treviso (via Cal di Breda – Treviso). Al centro della giornata le 10 startup finaliste già preselezionate su di un totale di 40 proposte pervenute all’organizzazione del concorso. L’evento si è svolto nell’ambito della “Treviso Creativity WEEK 2021”, settimana di eventi ed iniziative dedicate all’innovazione organizzato da “Innovation Future School” e giunto ormai alla quinta edizione.