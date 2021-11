Santa Margherita Ligure, identificati e denunciati gli autori dell’aggressione avvenuta al Covo di Nord Est

Attività del Commissariato di Rapallo

Il primo ottobre scorso il Questore di Genova aveva disposto la chiusura per 15 giorni del locale “Il Covo di Nord Est” di Santa Margherita Ligure, provvedimento scaturito a seguito di una rissa all’interno del locale avvenuta il 2 settembre, quando decine di clienti si erano affrontati con tavoli e bottiglie e due giovani erano stati seriamente feriti.

La squadra investigativa del Commissariato di Rapallo, sentiti i testimoni e le parti offese, studiati tutti gli atti prodotti e visionato i filmati del sistema di videosorveglianza del locale e dei Comuni di Rapallo e di Genova, ha ricostruito in maniera dettagliata i fatti occorsi arrivando all’identificazione di un gruppo di giovani albanesi di età compresa fra i 21 e i 29 anni e contestato ad ognuno di loro la condotta penale specifica.

Dalla ricostruzione dei fatti, il gruppo di 6 amici albanesi, a serata inoltrata, decide di recarsi al Covo Nord Est per raggiungere un’amica canadese di uno di loro in quel momento in compagnia di un altro gruppo di persone dall’accento francofono.

Dall’analisi delle immagini, gli investigatori del Commissariato di Rapallo, coadiuvati dagli operatori della Polizia Scientifica hanno appurato che i sei amici albanesi fanno ingresso al Covo intorno alle ore 2 e agli stessi viene riservato un tavolo proprio accanto al gruppo dell’amica canadese accompagnata dagli altri francofoni.

Le attenzioni che i due uomini rivolgono alla giovane donna, l’istinto di protezione dei rispettivi gruppi di amici, fanno sì che si maturano le condizioni della lite, prima verbale e poi fisica. Ad avere la peggio il gruppo dei francofoni, aggrediti fisicamente solo da quattro albanesi, ai quali infatti è stato contestato, fra gli altri, il reato di lesioni personali.

Ma il gruppo di albanesi non è pago di quanto è successo.

Intorno alle ore 3.30, cinque albanesi (quattro a bordo di un Mercedes e uno a bordo di uno scooter) si mettono all’inseguimento dell’ auto delle vittime fino al Pronto Soccorso di San Martino minacciandole di morte. Per tale condotta, ai cinque albanesi viene contestato il reato di violenza privata. A due di loro anche il reato di minacce e danneggiamento per aver, in particolare, scagliato contro l’auto delle vittime una chiave metallica provocando il danneggiamento parziale del vetro posteriore destro.

All’esito dell’attività investigativa, i poliziotti del Commissariato di Rapallo hanno denunciato sei albanesi a vario titolo coinvolti nei fatti per diversi reati che a seconda delle condotte sono stati qualificati in violenza privata aggravata, lesioni personali, minacce e danneggiamento.